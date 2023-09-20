Биржевые цены на бензин и дизель в России упали на 3 и 5%

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо падают последние несколько дней, сейчас тенденция усилилась. Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость топлива марки "Регуляр-92" показала снижение на 3,98% и составила 65,651 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" подешевел сразу на 5,06% и обойдётся в 69,272 тысячи рублей за тонну. А цена на дизель упала на 2,12% и достигла отметки в 74,447 тысячи рублей.

Демонстрируют падение стоимости также мазут и авиакеросин. Первый незначительно стал дешевле — 37,635 тысячи рублей за тонну, а у второго цена снизилась на 11%, до 68,812 тысячи рублей за тонну. И наконец, сжиженные углероды стоят 28,509 тысячи рублей за тонну, тоже показав удешевление на 4,06%.