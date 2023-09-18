В Госдуме увидели предпосылки к снижению цен на бензин

В России наблюдаются предпосылки к снижению стоимости бензина. Если динамика цен сохранится, власти перейдут к ручному регулированию. Об этом Ura.ru рассказал зампред Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артём Кирьянов.

"Если динамика повышения цен будет сохраняться, то государство применит методы ручного регулирования и обеспечит необходимый ценовой уровень для функционирования экономики. Есть все предпосылки к тому, что цены на бензин будут снижаться. В этом смысле оснований для системной озабоченности пока нет", — пояснил Кирьянов.

Он также заявил, что власти уже выработали набор инструментов для регулирования цен. Определённый инструментарий накопился, так как подобная ситуация сохраняется не первый год. Также многие отрасли, которые используют бензин (например, сельскохозяйственная деятельность и агропромышленный комплекс), нуждаются в поддержке, подчеркнул парламентарий.