В правительстве разработали предложения по стабилизации цен на бензин

Вице-премьер Александр Новак на совещании в среду поручил проработать ряд предложений по стабилизации цен на топливо. Об этом он 21 июля заявил журналистам.

"У нас есть предложения. Я совещание проводил, поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будут конкретные предложения, мы их озвучим", — сказал Новак журналистам.

Вице-премьер уточнил, что эти меры касаются оптового рынка бензина, так как розничные цены находятся в пределах инфляции. Также нет проблем с дизельным топливом, отметил Новак. Зампред правительства добавил, что в планы кабмина не входит возвращение к практике введения заградительных пошлин на бензин для стабилизации ситуации на рынке. Обсуждения касаются только квотирования экспорта топлива.

Кроме того, Новак заявил, что ситуация с ценами на бензин стабилизируется после ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).