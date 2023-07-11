Цена бензина АИ-92 опять обновила рекорд

Цена на бензин АИ-92 вновь обновила исторический рекорд, приблизившись к 60 тысячам рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Так, АИ-92 по территориальному индексу европейской части России во вторник, 11 июля, подорожал на 0,41% — до 59 441 рубля за тонну. Стоимость АИ-95 сегодня тоже росла: на 0,2%, до 66 096 рублей.