Цена бензина АИ-92 опять обновила рекорд
Цена на бензин АИ-92 вновь обновила исторический рекорд, приблизившись к 60 тысячам рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Так, АИ-92 по территориальному индексу европейской части России во вторник, 11 июля, подорожал на 0,41% — до 59 441 рубля за тонну. Стоимость АИ-95 сегодня тоже росла: на 0,2%, до 66 096 рублей.
Прибавили в цене также летнее дизельное топливо (до 52 088 рублей), авиакеросин (до 65 044 рублей), сжиженные углеводородные газы (до 22 164 рублей) и мазут (до 19 500 рублей).
Напомним, в первых числах июля цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 50% с начала 2023 года. Накануне, 10 июля, стоимость марки АИ-92 вновь обновила исторический рекорд, превысив 59 тысяч рублей за тонну. О том, что будет с ценами на заправках к середине месяца, читайте в материале Лайфа.
ТАСС / Сергей Бобылев