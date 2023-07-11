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11 июля, 14:50

Цена бензина АИ-92 опять обновила рекорд

Цена на бензин АИ-92 вновь обновила исторический рекорд, приблизившись к 60 тысячам рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Так, АИ-92 по территориальному индексу европейской части России во вторник, 11 июля, подорожал на 0,41% — до 59 441 рубля за тонну. Стоимость АИ-95 сегодня тоже росла: на 0,2%, до 66 096 рублей.

Прибавили в цене также летнее дизельное топливо (до 52 088 рублей), авиакеросин (до 65 044 рублей), сжиженные углеводородные газы (до 22 164 рублей) и мазут (до 19 500 рублей).

Приближается новая волна подорожания бензина: Каких цен ждать на АЗС

Приближается новая волна подорожания бензина: Каких цен ждать на АЗС

Напомним, в первых числах июля цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 50% с начала 2023 года. Накануне, 10 июля, стоимость марки АИ-92 вновь обновила исторический рекорд, превысив 59 тысяч рублей за тонну. О том, что будет с ценами на заправках к середине месяца, читайте в материале Лайфа.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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