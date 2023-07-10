Цена бензина АИ-92 обновила рекорд

Так, АИ-92 по территориальному индексу европейской части России в понедельник, 10 июля, подорожал на 0,49% — до 59 198 рублей за тонну. В свою очередь, стоимость АИ-95 сегодня снизилась на 0,05% — до 65 967 рублей. Мазут также подорожал — до 18 442 рублей.

Напомним, в первых числах июля цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 50% с начала 2023 года. К тому же снизился объём предложения бензина на 10,9%. Это связано с временной приостановкой работы НПЗ: они уходили на ремонт в мае и июне. О том, что будет с ценами на заправках к середине июля, читайте в материале Лайфа.