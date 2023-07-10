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10 июля, 14:28

Цена бензина АИ-92 обновила рекорд

Цена на бензин АИ-92 вновь обновила исторический рекорд, превысив 59 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Так, АИ-92 по территориальному индексу европейской части России в понедельник, 10 июля, подорожал на 0,49% — до 59 198 рублей за тонну. В свою очередь, стоимость АИ-95 сегодня снизилась на 0,05% — до 65 967 рублей. Мазут также подорожал — до 18 442 рублей.

Подешевели летнее дизтопливо (51 871 рубль), авиакеросин (63 472 рубля) и сжиженные углеводородные газы (21 863 рубля).

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Напомним, в первых числах июля цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 50% с начала 2023 года. К тому же снизился объём предложения бензина на 10,9%. Это связано с временной приостановкой работы НПЗ: они уходили на ремонт в мае и июне. О том, что будет с ценами на заправках к середине июля, читайте в материале Лайфа.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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