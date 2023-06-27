Бензин не доходит до заправок: Что мешает поставкам и как это скажется на ценах НПЗ открылись после плановых ремонтов, производство бензина выросло, но предложение топлива на бирже не увеличилось. Такая ситуация способствует росту цен на заправках. Сколько будут стоить бензин и дизель? 26 июня, 23:41 Оптовые цены на бензин растут. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Темпы роста производства бензина в России в июне увеличились на 5% после плановых ремонтов НПЗ. Казалось бы, это должно было привести к увеличению предложения топлива на бирже, но нефтяные компании не спешат осуществлять поставки на внутренней рынок. Даже несмотря на то, что ФАС сделала им предупреждение о том, что может завести антимонопольные дела. Об этом рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

В прошлом году, в июне, на внутренней рынок бензина поставляли больше, чем сейчас. На текущий момент в сутки отгружается 104,3 тысячи тонн, что на 7,5% меньше плановых показателей. С начала июня экспорт бензина снизился, но уже ближе к середине снова стал расти.

— Власти всячески пытаются вынудить нефтяные компании поставлять бензин на биржу, а не экспортировать его за границу. Сокращение субсидий вдвое для нефтеперерабатывающих компаний по демпферу было отложено до осени. 22 июня ФАС разработала проект об увеличении обязательной нормы продажи бензина на бирже с 12% до 13%, а дизеля — до 9,5%. К тому же планируется применить меры по ужесточению и контролю за экспортом автомобильного топлива, но все действия со стороны государства пока не приносят значимого результата, — добавил Георгий Свирин.

При этом оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже растут. Цена на бензин марки АИ-95 приближается к 66 тысячам рублей за тонну и торгуется вблизи исторического максимума, а на АИ-92 уже близится к 59 тысячам рублей за тонну.

— В дальнейшем рост стоимости бензина на бирже может отразиться на розничных ценах АЗС. Возможно, ближе к осени из-за снижения демпферных выплат цены вырастут на 2–4%, но резкого скачка цен на топливо не будет. Розничный рынок находится под контролем государства. Что касается ближайшего месяца — июля, возможно, цены на автозаправках вырастут примерно на 0,4%, — считает Георгий Свирин.

На рынке сохраняется ценовая напряжённость — и это несмотря на просьбы регуляторов об увеличении продаж топлива. В конце прошлой недели цены на бензин пошли вниз после заявления ФАС о необходимости увеличить продажи на бирже. Однако тогда эффект от словесных интервенций продлился лишь несколько дней. В начале следующего месяца мы увидим плюс-минус ту же ценовую картину. Такой прогноз сделал частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Биржевые котировки на основные виды топлива (АИ-92, АИ-95, дизель) бьют рекорды, а их средняя розничная цена закрепилась выше максимумов 2022 года и сохраняет тренд на повышение. Если нового соглашения между правительством и нефтяниками не будет, то цены на внутреннем рынке топлива могут взлететь на 10% до конца текущего года. Такое мнение высказал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

— Бензин в рознице — это социально значимый товар, там динамика цен под строгим контролем в том числе со стороны ФАС. Кстати, доля независимых АЗС относительно велика — их более половины. Таким образом, цены вряд ли будут повышаться больше инфляции, то есть рост составит не более 3–5% к концу года. Меры для стабилизации ценообразования уже принимаются, — добавил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Авторы Нина Важдаева