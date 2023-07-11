Приближается новая волна подорожания бензина: Каких цен ждать на АЗС В первой половине лета резко выросли оптовые цены на бензин. Теперь этот процесс начинает отражаться на рознице. На сколько ещё вырастут цены на АЗС? 10 июля, 23:41 На АЗС растут цены на бензин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Что изменилось на топливном рынке в июле

В мае и июне было сокращение предложения бензина из-за временной приостановки работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для ремонта. Это привело к снижению доступности топлива. На этом фоне биржевые цены стали стремительно расти, обновляя один рекорд за другим. Подорожание в опте теперь стало сказываться и на рознице.

Средние потребительские цены на бензин в России с 26 июня по 3 июля 2023 года выросли на 14 копеек — до 52,3 рубля за литр. Об этом говорится в материалах Росстата. Средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на 14 копеек и составили 48,46 рубля за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 увеличились на 16 копеек — до 52,88 рубля за литр, стоимость АИ-98 выросла на 11 копеек и составила 63,26 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 7 копеек — до 58,38 рубля.

— На рост оптовых цен на бирже могло повлиять возможное сокращение демпферных выплат в июле. Однако правительство позднее перенесло это решение на осень. Сокращение демпферных выплат означает, что государство будет меньше субсидировать стоимость бензина, что приведёт к повышению цен. Этот механизм предусматривал компенсацию нефтяным компаниям за продажу топлива в России дешевле, чем на экспорт. Большинство крупных нефтеперерабатывающих компаний экспортируют бензин за рубеж, так как это выгоднее для них из-за слабости национальной валюты. А увеличение экспортных объёмов оказывает давление на внутренний рынок, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Причин роста розничных цен на бензин довольно много. Во-первых, сокращение со стороны правительства субсидий нефтяным компаниям по демпферу. Это объективно будет их подталкивать экспортировать больше нефти, а на своих НПЗ перерабатывать меньше. Во-вторых, плановые летние ремонты мощностей НПЗ. В-третьих, возобновление роста мировых цен на нефть при одновременном сокращении дисконта Urals к Brent, что также мотивирует нефтяников больше экспортировать сырья, чем перерабатывать. На это обратила внимание генеральный директор ООО "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.

— Ситуация на топливном рынке сложилась неоднозначная. С одной стороны, биржевые цены растут. С другой, бюджет страны идёт с отставанием, правительство сворачивает некоторые регуляторные механизмы. На руку играли и запасы топлива, созданные на НПЗ в преддверии ремонтного сезона. Однако сейчас всё поменялось. Правительство вернулось к идее квот на экспорт топлива, нефтяные компании же, наоборот, стремятся экспортировать свою продукцию. В итоге получается, что одни механизмы перестали работать, другие — ещё не запущены, и розница вполне ожидаемо отреагировала ростом цен, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

На сколько ещё подорожает бензин

Правительство и Федеральная антимонопольная служба предпринимают меры для стабилизации рынка. Одно из предложений — введение квот на экспорт топлива и регулирование объёмов поставок бензина на внутренний рынок. Такие меры должны увеличить предложение и поэтапно снизить цены на бензин.

— Рынок нефтепродуктов непрозрачный, поэтому непросто увидеть истинные причины изменения стоимости топлива. Правительство пытается найти решения и разработать такой механизм регулирования цен, чтобы рынок функционировал самостоятельно без резких колебаний, — пояснил Владислав Антонов.

Он добавил, что исторические данные показывают, что цена на бензин повышается ежегодно на 7%. Мы живём в мире с инфляционной моделью. Инфляцию нельзя исключить из вводных параметров. Она является частью экономики, а значит, товары будут всегда дорожать. С учётом ослабления рубля можно ожидать подорожания бензина на 0,5% в месяц.

— Ранее стало известно, что демпферные субсидии для нефтяников будут сокращены вдвое на три года, а не на год ранее, как сообщалось. Эффект от лишения субсидий больше всего на себе ощутят конечные клиенты — нефтяники будут вынуждены повышать цены на бензин. Учитывая это, а также текущую ситуацию с курсом рубля, цены на бензин в ближайшей в перспективе продолжат свой рост, — отметил аналитик канала "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

Производство нефтепродуктов, по данным Росстата, в январе – мае выросло. Но оно выросло, скорее всего, за счёт гособоронзаказа, а не за счёт производства для будущей продажи в розницу на АЗС. Соответственно, цены на бензин продолжат рост этим летом. Такой прогноз сделала Гузель Проценко.

Она не ожидает взрывного роста цен на бензин, как в 2018 году, так как демпфер всё ещё сохраняется. Но и снижения цен ждать пока преждевременно. К осени вполне возможно, что средняя цена на автомобильный бензин по России вырастет с июньских 52,3 рубля за литр до 55–56 рублей.

— Сильный рост оптовых цен на бензин привёл к тому, что розничные цены на АЗС постепенно стали повышаться. Ожидать к концу июля сильного роста цен на бензин не стоит, возможно, средняя цена в России на бензин подрастёт до 52,6–52,8 рубля за литр, в процентном выражении на 0,6–0,8%. В летний период увеличение стоимости бензина не обгонит инфляцию, и темпы роста цен на бензин, которые сейчас наблюдаются, на рынке сохранятся, — рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

По его мнению, осенью повышение цен будет больше. Можно ждать подорожания в пределах 4–7% из-за сокращения демпферных субсидий для нефтяных компаний. Правда, при условии, что ситуация на оптовом рынке топлива стабилизируется и государству не придётся снова откладывать решение о снижении выплат.

Авторы Нина Важдаева