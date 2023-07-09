Валютная аномалия: Когда и как будет выгоднее продавать и покупать доллары Курсы доллара и евро продолжают расти. Как сейчас поступить обладателям валютных сбережений: стоит ли продавать? И как быть тем, кому валюту нужно приобрести: покупать сейчас или подождать? 8 июля, 23:41 Курсы доллара и евро продолжают расти. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Когда лучше продавать валюту

Сейчас пара USD/RUB выглядит перегретой, напрашивается коррекция. В течение месяца возможен спуск до 85–90. Ключевым фактором поддержки рубля могут стать ужесточение риторики ЦБ РФ и подъём ключевой ставки на ближайших заседаниях. В пользу национальной валюты также играют устойчивость цен на нефть и ожидания замедления роста импорта из-за удорожания валюты. В такой ситуации вполне можно тактически снизить долю валюты в портфеле до минимального уровня, который допускает для себя инвестор. Такую рекомендацию дал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

По его словам, для консервативных инвесторов высвободившиеся деньги можно перевести в ОФЗ-ПК или рассмотреть корпоративные облигации с привязкой к RUONIA (это процентная ставка, по которой крупнейшие российские банки выдают друг другу кредиты сроком на один день).

— Российская валюта фундаментально очень недооценена. Справедливый курс на текущий момент для доллара, при условии отсутствия геоэкономической напряжённости, должен был бы находиться в диапазоне 40–50 рублей. Не исключаю, что после волны прошлогоднего резкого укрепления рубля и заметной сдачи позиций в конце первого полугодия последует очередной цикл укрепления, — считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его оценкам, в июле мы увидим коррекцию доллара, евро и юаня в размере 20–30% от максимумов начала июля. У кого были сбережения в иностранной валюте, те могли продать доллары на максимумах текущей недели. Если валюта была куплена в начале этого года, то можно заработать 25–30% прибыли.

— Евро можно частично продать, если срочно необходимы рубли. Но всё-таки, если ждать можно, лучше немного подождать с продажей. Сейчас не самое благоприятное время как для покупки валюты, так и для продажи. С другой стороны, продавать валюту по нынешнему курсу выгодно тем, кто приобретал её в начале года и держал до сегодняшнего дня, — считает генеральный директор "Альфа-Форекса" Гузель Проценко.

Когда лучше покупать валюту

Когда лучше продавать валюту? Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Если нужно купить валюту для отпуска через неделю, то тут ничего не сделать. Просто покупайте. Если есть возможность подождать месяц, можно ждать более низких значений. Такова рекомендация Василия Карпутина.

Он отметил, что если есть возможность подождать до середины сентября, то проще сделать ставку на валюту через фьючерс. Покупая его, вы как бы делаете ставку на USD, но с дисконтом. Это редкая ситуация. Исторически фьючерсы на доллар на Мосбирже всегда торговались в контанго, то есть дороже базового актива из-за более высоких процентных ставок по рублю относительно USD.

Гузель Проценко пояснила, что время купить валюту по более выгодному курсу, например, когда доллар стоил 80 рублей, уже упущено. Момента следующего входа по такой цене придётся теперь подождать.

— В последнее время курс рубля стал сильно волатильным, что вызывает тревогу у бизнеса и обычного обывателя. При этом люди стабильно поддаются панике и необдуманным решениям в такой ситуации. Чтобы избежать таких настроений, первое, что стоит сделать, — это избавиться от стереотипа, сложенного в головах нашего населения, что доллар — это панацея и защита от любых экономических передряг, — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Он обратил внимание, что живём мы в рублёвой зоне и тратим рубли, поэтому вполне логично основные накопления держать именно в них. Если у вас уже есть какие-то валютные сбережения, то можно их оставить для диверсификации вложений и менять, только если понадобились рубли. Пытаться заработать на разнице курсов через обменники не очень выгодная и удобная затея. Опять же проще зарабатывать на курсах, используя брокерский счёт.

— С точки зрения дальнейшего курса стоит иметь в виду, что ситуация с бюджетом и торговым балансом вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшем будущем. Поэтому стоит готовиться, что новая реальность для россиян будет где-то при курсе доллара 100–110 рублей уже в этом году, ближе к осени. Сейчас же до конца июля может пройти укрепление до 85, особенно в конце месяца, когда наступит налоговый период и экспортёры будут сдавать выручку, — добавил Николай Вавилов.

Авторы Нина Важдаева