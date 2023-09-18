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18 сентября, 13:29

Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по укреплению рубля

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку предпринять необходимые шаги по укреплению рубля, назвав основной проблемой ускорение инфляции. Об этом он сказал на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

"Необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно", — пояснил глава государства.

Аналитик рассказал, через сколько месяцев рост ключевой ставки скажется на курсе рубля

Аналитик рассказал, через сколько месяцев рост ключевой ставки скажется на курсе рубля

Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что в России наблюдаются предпосылки к снижению стоимости бензина. Если динамика цен сохранится, власти перейдут к ручному регулированию.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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