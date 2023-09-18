Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по укреплению рубля

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку предпринять необходимые шаги по укреплению рубля, назвав основной проблемой ускорение инфляции. Об этом он сказал на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

"Необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно", — пояснил глава государства.