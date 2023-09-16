Аналитик рассказал, через сколько месяцев рост ключевой ставки скажется на курсе рубля

"Эффект ключевой ставки с фундаментальной точки зрения отражается на курсе со значительным лагом порядка двух-трёх месяцев — на текущий момент фундаментальные факторы не отразили даже влияние резкого повышения в августе", — сказал эксперт.

По его словам, кредитование продолжает активно расти, сохраняется сильный спрос. Кроме того, решение ЦБ о подъёме ключевой ставки до 13% может сказаться на настроениях рынка 18–19 сентября, но маловероятно, что из-за этого сильно укрепится рубль. В результате на следующей неделе курс доллара сохранится на уровне 95–97 рублей, а евро — 102–104 рублей. При этом Трифонов в беседе с "Газетой.ru" добавил, что российская валюта может укрепиться к концу 2023 года.