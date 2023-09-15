В правительстве нашли два способа стабилизации цен на топливо

Российский кабмин сейчас обсуждает два варианта стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, один из них — запрет экспорта нефтепродуктов для насыщения рынка. Об этом стало известно после совещания вице-премьера Александра Новака с компаниями, которые предложили варианты для решения этой ситуации. В нём участвовали представители Минфина, Минэнерго и ФАС.

"Второй вариант — повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну. Платёж вернётся тем добросовестным экспортёрам, которые поставляют на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление правительства", — отметил источник ТАСС в кабмине РФ.

По его словам, Новак призвал в ближайшее время прийти к финальному решению и учесть при этом влияние на стоимость автомобильного топлива и нефтяной отрасли.