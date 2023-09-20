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20 сентября, 15:51

Новак рассказал, какая сейчас ситуация с топливом

Вице-премьер Новак: В России нет дефицита топлива

В России в настоящий момент нет ситуации с дефицитом топлива. Об этом сообщил журналистам в среду, 20 сентября, профильный вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что работа по производству топлива и обеспечению его поставок в различные регионы не останавливалась ни на один день.

"У нас нет дефицита топлива. Баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году", — прокомментировал Новак.

Он добавил, что оптовые цены на топливо в России уже пошли вниз, рынок балансируется, однако при необходимости правительство готово принять дополнительные регулирующие меры на рынке топлива, в том числе и кардинальные.

Наметился дефицит бензина: Как это скажется на ценах

Наметился дефицит бензина: Как это скажется на ценах

На днях президент России Владимир Путин заявил, что правительство и производители договорились о ценах на топливо. А позже стало известно, что кабмин обсуждает сразу два варианта стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, один из них — запрет экспорта нефтепродуктов. В Госдуме допустили, что власти перейдут к ручному регулированию стоимости, если рост цен продолжится. Однако ситуация показывает, что биржевые цены на бензин и дизельное топливо падают последние несколько дней, и сегодня тенденция усилилась.

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ТАСС / Донат Сорокин

Марина Калегина
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