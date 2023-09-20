Новак рассказал, какая сейчас ситуация с топливом

В России в настоящий момент нет ситуации с дефицитом топлива. Об этом сообщил журналистам в среду, 20 сентября, профильный вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что работа по производству топлива и обеспечению его поставок в различные регионы не останавливалась ни на один день.

"У нас нет дефицита топлива. Баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году", — прокомментировал Новак.