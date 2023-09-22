В Правительстве РФ пообещали сделать менее болезненной ситуацию с ценами на бензин
Минэнерго: Правительство России прорабатывает ряд новых мер на рынке топлива
Власти России прорабатывают ряд новых мер на рынке топлива, часть из них касаются фискальной системы. Такое заявление сделал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов в ходе заседания в Совфеде.
"Прорабатываются варианты, связанные и с пошлинами, и с налогами, которые позволят сделать так, чтобы мы [это сделали] экономическими мерами, не нарушая ту систему, которую мы создали", — сказал он.
По словам Рубцова, власти видят проблему с ценами, но она уже скоро не будет такое болезненной. Следовательно, продолжил он, бензин и дизель станут поставлять в том числе аграриям за приемлемую стоимость в достаточном объёме.
Ранее в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уточнялось, что это решение было направлено на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке.
ТАСС / Александр Река