В Правительстве РФ пообещали сделать менее болезненной ситуацию с ценами на бензин

Власти России прорабатывают ряд новых мер на рынке топлива, часть из них касаются фискальной системы. Такое заявление сделал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов в ходе заседания в Совфеде.

"Прорабатываются варианты, связанные и с пошлинами, и с налогами, которые позволят сделать так, чтобы мы [это сделали] экономическими мерами, не нарушая ту систему, которую мы создали", — сказал он.

По словам Рубцова, власти видят проблему с ценами, но она уже скоро не будет такое болезненной. Следовательно, продолжил он, бензин и дизель станут поставлять в том числе аграриям за приемлемую стоимость в достаточном объёме.