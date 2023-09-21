В Минэнерго рассказали о сроках введения ограничений на экспорт топлива из России

Временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ введено бессрочно. Как рассказал в видеообращении первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин, срок действия данной меры будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой инициативы.

"Сейчас она [мера] введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов", — пояснил Сорокин.

Также замминистра подчеркнул, что эффект от этой меры будет очень быстрым, так как прекратится "вымывание". Он пояснил, что большой объём топлива приобретался недобросовестными участниками рынка на бирже или нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Теперь благодаря инициативе такой возможности больше не будет.