Эксперт объяснил, для чего в России ввели ограничения на экспорт топлива
Эксперт Романчук: Ограничения на экспорт бензина в России ввели для снижения цен
Введение временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива обусловлено необходимостью стабилизации внутреннего рынка топлива и снижения цен для всех категорий потребителей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" и автор телеграм-канала Energy Today Андрей Романчук.
"Стоит отметить, что биржевые цены последовательно снижаются третью сессию подряд, а сегодня, после появления информации о введении экспортных ограничений, ускорили падение. Так 95-й бензин потерял в стоимости почти 4%, 92-й практически 6%, а дизельное топливо — 2,15%", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что это биржевые цены, но динамика со временем должна перенестись в розницу. Специалист указал, что для более полного понимания ситуации необходимо дождаться публикации подписанного постановления.
"Как отмечало Минэнерго России, ограничение позволит пресечь "серый" экспорт, а значит, может действовать не для всех экспортёров", — добавил Романчук.
Ранее сообщалось, что в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уточнялось, что это решение было направлено на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке.
Лайф также рассказывал о том, что биржевые цены на бензин и дизель в России упали на 3 и 5%. Стоимость топлива марки "Регуляр-92" показала снижение на 3,98% и составила 65,651 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" подешевела сразу на 5,06% и обойдётся в 69,272 тысячи рублей за тонну. Цена на дизель упала на 2,12% и достигла отметки в 74,447 тысячи рублей. А на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и производители договорились о ценах на топливо. Позднее стало известно, что кабмин обсуждает сразу два варианта стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, один из них — запрет экспорта нефтепродуктов. В Госдуме допустили, что власти перейдут к ручному регулированию стоимости, если рост цен продолжится.
Unsplash