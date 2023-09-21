Эксперт объяснил, для чего в России ввели ограничения на экспорт топлива

Введение временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива обусловлено необходимостью стабилизации внутреннего рынка топлива и снижения цен для всех категорий потребителей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" и автор телеграм-канала Energy Today Андрей Романчук.

"Стоит отметить, что биржевые цены последовательно снижаются третью сессию подряд, а сегодня, после появления информации о введении экспортных ограничений, ускорили падение. Так 95-й бензин потерял в стоимости почти 4%, 92-й практически 6%, а дизельное топливо — 2,15%", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что это биржевые цены, но динамика со временем должна перенестись в розницу. Специалист указал, что для более полного понимания ситуации необходимо дождаться публикации подписанного постановления.

"Как отмечало Минэнерго России, ограничение позволит пресечь "серый" экспорт, а значит, может действовать не для всех экспортёров", — добавил Романчук.