Изменился прогноз цен на бензин на следующую неделю: Как АЗС отреагируют на новые меры правительства Начали действовать новые дополнительные меры системной поддержки топливной отрасли. В частности, восстановлен демпфер. Что значат эти меры правительства для отрасли, как они отразятся на ценах в рознице и что ждёт автомобилистов на заправках на следующей неделе? 6 октября, 09:21 Правительство приняло новые меры для регулирования цен на бензин. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Как изменилось регулирование топливного рынка

Начали действовать дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. Так, с 1 октября правительство восстановило топливный демпфер. Коэффициент по демпферу изменился с 0,5 до 1,0. Это позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке. Такая мера позволяет стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом, а значит, сдерживать рост оптовых биржевых цен. Следовательно, ожидается стабилизация и розничных цен. Они будут расти, но на уровне, близком к инфляции.

Ещё одна мера поддержки — увеличение доли продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12%, а бензина пятого класса — с 13 до 15%. Она направлена на помощь независимым АЗС. Дело в том, что продажа части топлива на бирже позволяет им делать закупки по рыночным ценам. Как результат, снижаются риски монопольного ценообразования. Теперь объём предложения на торгах вырастет, а значит, увеличится число сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Сейчас важный момент — это противодействие серому экспорту. Для этого вводится заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составляет 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков, которые покупают их для перепродажи. За счёт этого удаётся пресекать попытки вывозить классовое топливо под видом других продуктов.

При этом сняли ограничения на экспорт дизельного топлива, которое поступает в морские порты трубопроводным транспортом. Правда, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от дизельного топлива собственного производства.

Как меры правительства отразятся на стоимости бензина на АЗС

Обычно розница реагирует на снижение биржевых цен через пару недель. Тем не менее определённые сигналы рынку уже поступили. Экономисты считают, что шаги для стабилизации цен сделаны достаточно важные и уже на следующей неделе АЗС на них могут отреагировать. Как минимум это приведёт к сдерживанию роста цен, а некоторые компании пересмотрят свою тарифную политику.

— Владельцы автомобилей будут однозначно довольны таким решением, поскольку оно позволит прекратить рост цен на бензин и дизтопливо. Напомню, что в августе бензин подорожал больше других непродовольственных товаров. Это было до возвращения "старого" демпфера. Поэтому можно ожидать, что динамика роста цен на топливо прекратится. Вероятнее всего, стоимость бензина АИ-95 до конца года не выйдет из диапазона 54–57 рублей, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он считает, что далее власти стоит пересмотреть балансировку внутренней нагрузки с внутреннего рынка — потребителей в России — на экспортную цену топлива. В цену за один литр бензина государство уже 30 лет включает акциз порядка 75% от цены. При становлении рыночной экономики это была, очевидно, эффективная мера. Однако сегодня она требует переосмысления.

Демпфер был снижен, а параллельно введены ограничения на экспорт топлива после длительного роста цен на нефтепродукты в опте и подорожания в рознице. Сейчас же мы видим, что, по крайней мере, демпфер откатился на прежние значения. Экспортный запрет достиг своей цели — позволил снизить оптовые цены на топливо. Правда, кратковременно. Уже вчера биржевые цены АИ-92 и АИ-95 продолжили рост. На этот момент обратил внимание частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— Нефтяникам вернули демпфер и возможность продавать дизель на экспорт. По нашим оценкам, это даст им дополнительные 150 миллиардов рублей в месяц. Бенефициарами этого решения являются компании с высокой долей нефтепереработки в выручке, — отметил аналитик канала "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

Авторы Нина Важдаева