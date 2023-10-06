На следующей неделе наступит переломный момент для курса рубля: Чего ждут на рынке и сколько будет стоить валюта На валютном рынке возникла неоднозначная ситуация. Рубль снова начал дешеветь после небольшого укрепления в середине недели. Что это — долгоиграющий тренд или временная коррекция? Какой прогноз курса рубля сделали экономисты? 5 октября, 22:41 На валютном рынке наступил переломный момент. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Чего ждут экономисты на следующей неделе

На валютном рынке складывается необычная обстановка. После падения рубль снова начал постепенно укрепляться, но в четверг опять преодолел отметку в 100 рублей на бирже. При этом экономисты обращают внимание, что именно на следующей неделе станет понятно, в каком направлении курс валют двинется дальше. На рынке наступил переломный момент.

— Прорыв сентябрьского валютного боковика в долларе вверх быстро привёл к падению рубля на "планку 100". И вновь консолидация курса, но уже у принципиальной отметки. Обстановка напряжённая, а пускать курс в трёхзначную область чревато ускорением девальвационных настроений и ростом инфляционных ожиданий. Поэтому финансовым властям надо постараться и отогнать эту опасность, — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Он обратил внимание, что на фоне дисбаланса спроса и предложения валют на рынке спекулянты пользуются ситуацией и играют против рубля. Если их оперативно не одёрнут, риск прорыва доллара выше 100 повысится и временный ажиотаж может охватить участников. Лучше такого не допускать.

— Рубль пока не определился с направлением движения и топчется в боковике при незначительной ликвидности. В целом с начала месяца и по конец ноября действует льготная ставка уплаты налога на сверхприбыль крупными компаниями. При этом предугадать момент прихода на рынок большого денежного потока, полученного от продажи валюты, нельзя. Впрочем, "выход за флажки", то есть закрепление рубля выше 10, практически невозможен. Установив новые гибкие экспортные пошлины в зависимости от величины курса, правительство тем самым обозначило зону своих интересов, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса ФИНМИР Александр Соловьёв.

Прогноз курса валют на следующую неделю

После достижения отметки в 101,75 рубля пара доллар/рубль стабилизировалась на уровне 99,60 рубля. Обвал цен на нефть до 84,78 доллара за баррель только усугубил ситуацию по рублю. Если падение цен на нефть продолжится в ожидании рецессии в США и снижения спроса на нефть из-за неё, то рост доллара может возобновиться в сторону отметки в 104,50 рубля. Такой прогноз сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он отметил, что падение нефтяных котировок может остановиться около отметки в 82 доллара. Это негативно скажется на выручке российских экспортных компаний и рубле. Однако пока рано говорить о развороте нисходящего тренда по рублю.

— С минимума в 50 рублей российская валюта ослабевает уже 325 торговых дней (464 календарных дня). Потери составили примерно 50 рублей, или 99%. В среднем рубль ежедневно слабеет к доллару на 16 копеек. При сохраняющемся дисбалансе между спросом и предложением, скорее всего, мы наблюдали техническую коррекцию и давление на рубль не ослабнет, — считает Владислав Антонов.

Благоприятный для курса рубля налоговый период закончился. И, лишившись поддержки от конвертации экспортёрами валютной выручки для покрытия местных обязательств, российская валюта вновь показала нисходящий тренд. К тому же нефть Brent возобновила снижение, а ведь именно нефтегазовые доходы оказывали значительную поддержку курсу рубля. Об этом рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Он добавил, что в течение месяца ещё будут поступать доходы от энергоносителей. Высокие цены на сырьевые товары также дадут определённый эффект. Тем не менее рубль продолжит слабеть вплоть до конца года. Доллар сейчас торгуется на уровне 99,75 рубля, евро — 104,86 рубля и юань — 13,85 рубля. До конца года рубль будет терять до двух рублей в месяц относительно западных валют и в районе 15–20 копеек относительно юаня.

— Особого снижения валюты мы не видим. Просто стабилизация. Мы смотрим на котировки нефти, которые в среду обвалились на 5%, и ждём реакции правительства на ослабление рубля. Мы сейчас как будто в некоторой ситуации с бинарным исходом. Если рубль не удержится, то могут произойти паническая реакция и дальнейшее ослабление, — рассказал аналитик компании "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

Если же развитие пойдёт по негативному сценарию и рубль потеряет опору, то он может получить импульс для движения в диапазон 102–106. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер. Впрочем, он надеется, что такого сценария удастся избежать и рубль наконец-то выйдет на фундаментально обоснованные значения. По мнению аналитика, справедливый курс доллара всё-таки видится ближе к 90, чем 100 и больше.

Авторы Нина Важдаева