Вице-премьер Новак заявил, что в РФ выпуск бензина за 8 месяцев вырос на 3,3%

В России нарастили выпуск бензина и дизельного топлива с января по август текущего года по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

"Увеличилось производство бензина и дизельного топлива. По автобензинам — на 3,3%, по дизельному топливу — на 6,4% по отношению к прошлом году", — уточнил он.