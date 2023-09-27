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27 сентября, 13:06

Вице-премьер Новак заявил, что в РФ выпуск бензина за 8 месяцев вырос на 3,3%

В России нарастили выпуск бензина и дизельного топлива с января по август текущего года по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

"Увеличилось производство бензина и дизельного топлива. По автобензинам — на 3,3%, по дизельному топливу — на 6,4% по отношению к прошлом году", уточнил он.

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Ранее сообщалось, что стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала более чем на 10% после введения кабмином ограничений на экспорт топлива.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Татьяна Миссуми
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