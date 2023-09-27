Вице-премьер Новак заявил, что в РФ выпуск бензина за 8 месяцев вырос на 3,3%
В России нарастили выпуск бензина и дизельного топлива с января по август текущего года по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
"Увеличилось производство бензина и дизельного топлива. По автобензинам — на 3,3%, по дизельному топливу — на 6,4% по отношению к прошлом году", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала более чем на 10% после введения кабмином ограничений на экспорт топлива.
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ТАСС / Кирилл Кухмарь