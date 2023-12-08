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Генпрокуратура после публикации SHOT ПРОВЕРКИ заинтересовалась подорожанием яиц

Генпрокурор Краснов поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца в России

8 декабря, 08:33
<p>Средняя розничная цена на куриные яйца за год выросла более чем на 40%. Фото © Агентство "Москва"</p>

Средняя розничная цена на куриные яйца за год выросла более чем на 40%. Фото © Агентство "Москва"

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Средняя розничная цена этого продукта за год выросла более чем на 40%.

"Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров", — информирует Генпрокуратура.

Ранее Лайф объяснял, почему в России подорожали яйца и когда ждать снижения цен. В Минсельхозе рассказали, что повышение цен на продукцию птицеводства идёт в условиях значительного увеличения спроса. Кстати, в целом за последние восемь лет потребление мяса птицы в России выросло на 9,5%. Сейчас оно находится на достаточно высоком уровне. На человека в год приходится в среднем около 35 килограммов.

Почему подорожали яйца и когда ждать снижения цен

Почему подорожали яйца и когда ждать снижения цен

А ранее спецкоры SHOT ПРОВЕРКИ прокатились по популярным продуктовым сетям Московского региона, посмотрели актуальные цены на самые дешёвые марки яиц и сравнили их с тем, что было три месяца назад.

Итоги проверки подорожания в процентном соотношении (сравнивали самые дешёвые яйца, которые удавалось найти в сети):

— "Дикси" — на 124%;

— "Перекрёсток" — на 106%;

— "Пятёрочка" — на 94%;

— "Магнит" — на 56%;

— "Вкусвилл" — на 51%.

В среднем стоимость самых доступных категорий яиц с сентября взлетела почти в два раза — на 86%.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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