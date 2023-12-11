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Власти Белгородской области объяснили ограничение продажи яиц до 20 штук в одни руки

Вице-губернатор Щедрина: Ажиотаж вокруг яиц в Белгородской области искусственный

11 декабря, 08:11
<p>Власти Белгородской области объяснили ограничение продажи яиц до 20 штук в одни руки. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/top-view-white-chicken-eggs-inside-basket-with-towel-on-dark-table_17064149.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KamranAydinov / Freepik </a></p>

Власти Белгородской области объяснили ограничение продажи яиц до 20 штук в одни руки. Фото © KamranAydinov / Freepik

Власти Белгородской области подтвердили ограничение продажи куриных яиц до 20 штук в одни руки на еженедельных ярмарках, которые проводятся в регионе по субботам. По словам замгубернатора Юлии Щедриной, закупка продовольствия на таких ярмарках позволяет поставщикам значительно снизить цены, в том числе и на яйца. Но поскольку в последнее время белгородцы стали активнее скупать этот продукт, было принято решение продавать по два десятка в одни руки, чтобы всем досталось. Однако потребители, по словам Щедриной, стали приходить на ярмарки целыми семьями, создавая искусственный ажиотаж.

Очередь за яйцами в Белгородской области. Видео © Telegram / "БелГородские подробности"

"Дорогие белгородцы! Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо ещё осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром)", написала в своём телеграм-канале вице-губернатор.

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Ждём вас на следующую ярмарку! Пожалуйста, не беспокойтесь, яиц хватит всем, а ярмарки будут проводиться еженедельно, по графику.

Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина.

Ранее спецкоры SHOT ПРОВЕРКИ прокатились по популярным продуктовым сетям столичного региона, посмотрели актуальные цены на самые дешёвые марки яиц и сравнили их с тем, что было три месяца назад. После этого Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием продукта.

Почему подорожали яйца и когда ждать снижения цен

Почему подорожали яйца и когда ждать снижения цен

А на днях три крупные торговые сети — "Верный", "Азбука вкуса" и "Глобус" — ограничили наценку на куриные яйца после того, как Федеральная антимонопольная служба предложила ретейлерам временно снизить добавленную стоимость на уровне не более 5%.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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