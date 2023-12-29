"Что посеешь, то и пожнёшь": Нумеролог предупредила об особенностях 2024 года под "восьмёркой"

Уже через несколько дней наступит 2024 год, который принесёт много нового и неизведанного. Если сложить все цифры, то получится "восьмёрка", символизирующая закон, власть, деньги и справедливость, а также петлю времени. Поэтому стоит помнить, что вам вернётся всё, что было сделано — причём как плохого, так и хорошего, предупредила нумеролог, энерготерапевт, психолог Иванна.

Нумерологи и тарологи рассказали, что ждёт россиян в Год зелёного дракона. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Восьмёрка — это всё-таки ответственность за свои поступки. И если кто-то что-то нарушил в этой жизни, какие-то законы справедливости. То это всё через восьмёрку к нам возвращается. Восьмёрка — это как раньше говорили: что посеешь, то и пожнёшь", — приводит её слова телеканал "Санкт-Петербург".

Вместе с тем следующий год будет благоволить креативным людям и родившимся 25 или 27 числа. Это удачное время для заключения брака, покупки загородного дома или участка. При этом в системе Таро будет годом управлять Старший аркан под номером восемь: карта Силы или Справедливости (в зависимости от системы).

"С точки зрения силы — это постижение внутреннего зверя. Это терпение, это целеустремлённость, это умение фокусироваться на конкретной цели. И грамотно выстраивать всё, что касается целеполагания. Сила это также вопросы семьи, продолжения рода. Будет хороший демографический всплеск", — отметил колдун и таролог Алексей Гришин.

Между тем, большое значение в наступающем году будет иметь финансовая грамотность. Поэтому не стоит тратить больше, чем зарабатываете, и лучше отказаться от кредитов, если вдруг не сможете их выплатить. А вот тем, кто родился в год дракона, можно смело ждать личностного роста и успеха в достижении поставленных целей.