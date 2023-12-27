5 подарков, которые точно принесут удачу в 2024 году, ведь они понравятся Дракону Год Деревянного Дракона уже на пороге. Пришло время задуматься о подарках, которые не только порадуют близких, но и принесут им удачу. Собрали пять рабочих вариантов! 27 декабря, 15:00 Обложка © Freepik / senivpetro

В преддверии 2024 года Деревянного Дракона выбор подходящих подарков имеет особое значение. Особенно если вы хотите привлечь удачу и порадовать это мистическое существо. Вот пять подарков, которые точно принесут удачу и понравятся Зелёному Дракону. Ведь они сочетают в себе стиль, современность и немного символизма, не отталкивая при этом даже тех, кто не верит во все эти "чудеса".

1. Ювелирные изделия и драгоценности

Лучшие подарки на 2024 год Деревянного Дракона. Фото © Freepik / ASphotofamily

В китайской мифологии Дракон, особенно Фуцанлун, ассоциируется с богатством и мудростью, ведь он охраняет сокровища в недрах земли. Подарки, которые блестят, с золотистым оттенком или те, что переливаются, будут идеальным выбором! Например, это могут быть ювелирные украшения. Ведь именно они как нельзя лучше передают и олицетворяют любовь Дракона ко всему блестящему и ценному.

2. Устройства связи

Подарки для привлечения удачи в Год Дракона. Фото © Freepik / lookstudio

Как ни странно, но Дракон — символ могущества и силы — не любит одиночества. Подарки вроде смартфонов, планшетов или ноутбуков не только помогут оставаться на связи с близкими, но и угодят символу 2024 года. Если бюджет ограничен, даже красивые открытки и шикарно оформленные письма могут стать таким же по энергетике подарком.

3. Спа-процедуры

Идеи подарков, которые порадуют Дракона в 2024 году. Фото © Freepik / cookie_studio

Подарок в виде сертификата в спа-салон будет отличным выбором для тех, кто мечтает о перерыве от повседневной рутины. Такой презент окажется отличным способом проявить заботу, внимание и побаловать близких. Для более активных людей альтернативой может стать сертификат в фитнес-центр.

4. Игрушки-антистресс

Что подарить в год Дракона – 2024: 5 идей подарков. Фото © Rkorova.ru

Подушка-антистресс в виде дракона будет забавным, но в то же время практичным подарком. В современности стресс — это база, с ним нужно как-то справляться. Такой вариант презента предлагает прекрасное решение этой проблемы. А то, что она будет ещё и дракончиком, добавит и вам, и обладателю баллов в глазах символа года. Точно надо брать!

5. Дарите опыт

Подарки, которые принесут удачу в 2024 году. Фото © Freepik / standret

Лучший подарок — тот, который создаёт незабываемые воспоминания. Подумайте над тем, чтобы вручить своим близким сертификат на новогодний квест, билеты в кино или на концерт любимого исполнителя, совместную фотосессию, уроки экстремального вождения или туры на квадроциклах или снегоходах… Список можно продолжать бесконечно. Главное, чтобы человек испытал положительные эмоции.

Выбор подарков на Новый год — не просто традиция, а своего рода магический ритуал, приносящий радость и удачу. Надеемся, наши идеи вдохновят вас на то, чтобы подарить немного чуда своим близким. Пусть 2024-й будет самым счастливым!

Авторы Сергей Трофимов