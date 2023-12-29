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29 декабря, 15:30

Названы имена наставников и дата выхода 12-го сезона шоу "Голос"

12-й сезон вокального шоу "Голос" начнут показывать на Первом канале 19 января

Певица Полина Гагарина на "слепых прослушиваниях" вокального шоу "Голос". Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Певица Полина Гагарина на "слепых прослушиваниях" вокального шоу "Голос". Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Стала известна дата старта нового, двенадцатого, сезона вокального шоу "Голос". Его покажут в эфире Первого канала 19 января по традиции сразу после программы "Время", сообщила пресс-служба.

Наставниками сезона будут музыканты Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков, а ещё певица Zivert. Ведущей проекта останется Яна Чурикова. В слепых прослушиваниях поучаствует 128 певцов из России и ближнего зарубежья.

Условия шоу такие: каждый наставник будет набирать свою команду из 12, после чего вокалисты будут проходить этапы на выбывание, а финальный победитель состязания будет определён весной. Согласно правилам шоу, наставники будут бороться за понравившихся им исполнителей с помощью "блокирующих" кнопок.

Правила отбора позволяют наставникам в борьбе за понравившихся исполнителей конкурировать друг с другом с помощью кнопок "блокировки".

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Ранее Лайф сообщал о том, что в российской столице стартовали съёмки нового сезона музыкального шоу "Голос". Как передаёт пресс-служба Первого канала, в этом году впервые кресло наставника займёт певица Zivert.

Юрий Лысенко
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