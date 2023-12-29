Названы имена наставников и дата выхода 12-го сезона шоу "Голос"

Стала известна дата старта нового, двенадцатого, сезона вокального шоу "Голос". Его покажут в эфире Первого канала 19 января по традиции сразу после программы "Время", сообщила пресс-служба.

Наставниками сезона будут музыканты Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков, а ещё певица Zivert. Ведущей проекта останется Яна Чурикова. В слепых прослушиваниях поучаствует 128 певцов из России и ближнего зарубежья.

Условия шоу такие: каждый наставник будет набирать свою команду из 12, после чего вокалисты будут проходить этапы на выбывание, а финальный победитель состязания будет определён весной. Согласно правилам шоу, наставники будут бороться за понравившихся им исполнителей с помощью "блокирующих" кнопок.

Правила отбора позволяют наставникам в борьбе за понравившихся исполнителей конкурировать друг с другом с помощью кнопок "блокировки".