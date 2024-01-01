Путин встретился с бойцами СВО в военном госпитале имени А.А. Вишневского
Президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени А.А. Вишневского, где пообщался с участниками спецоперации на Украине.
Отрывок из встречи Путина с участниками СВО в военном госпитале имени А.А. Вишневского в Подмосковье. Видео © LIFE
Глава государства обсудил с военнослужащими недавнюю атаку на Белгород, назвав произошедшее терактом. По словам Путина, у него "всё кипит" внутри, но это не повод отвечать зеркально, нанося удары по украинским площадям.
При этом президент отметил, что противник России в зоне СВО "сдувается", в то время как мощь Российской армии лишь растёт. По словам Путина, удары по военным объектам киевского режима продолжатся. Он также подчеркнул, что враг России — вовсе не Украина, а Запад, который давно мечтает о раздроблении нашей страны.
"Мы тоже хотим завершить конфликт, причём как можно быстрее. Только на наших условиях", — отметил Путин в разговоре с военными.
Была затронута и тема российской экономики. По словам Путина, экономическая и финансовая системы РФ оказались крайне устойчивыми, ведь многочисленные санкции Запада, в том числе отключение от SWIFT, не смогли нанести ожидаемого ущерба стране.
ТАСС / Кормилицына Кристина