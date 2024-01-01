Путин встретился с бойцами СВО в военном госпитале имени А.А. Вишневского

Президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени А.А. Вишневского, где пообщался с участниками спецоперации на Украине.

Отрывок из встречи Путина с участниками СВО в военном госпитале имени А.А. Вишневского в Подмосковье. Видео © LIFE

Глава государства обсудил с военнослужащими недавнюю атаку на Белгород, назвав произошедшее терактом. По словам Путина, у него "всё кипит" внутри, но это не повод отвечать зеркально, нанося удары по украинским площадям.

"Мы тоже хотим завершить конфликт, причём как можно быстрее. Только на наших условиях", — отметил Путин в разговоре с военными.