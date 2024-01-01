В России с 1 апреля изменятся правила проведения экзаменов на водительские права

В России изменятся правила проведения экзаменов на водительские права, новые правила вступят в силу с 1 апреля. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабмина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утверждённые постановлением Правительства РФ. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 года", — отмечается в нём.

Согласно документу, сдавать теорию нужно будет всем, кто хочет получить российские водительские удостоверения на основании иностранных, которые подтверждают, в частности, право на управление мотоциклами, легковушками, мопедами, скутерами, лёгкими квадроциклами, а также трициклами и квадроциклами. При этом водителям грузовиков и автобусов необходимо будет сдавать ещё и практику. К тому же последние должны иметь годовой стаж управления легковушкой или грузовиком.

Кроме того, изменены основания для приостановления выдачи прав. На это влияют просроченный паспорт, отказ фотографироваться и отсутствие на экзамене. До него, к слову, не допустят уклонистов.

"Выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в Республике Белоруссия, гражданам РФ и гражданам Республики Белоруссия производится без проведения экзаменов", — сказано в новых правилах.