В России планируют увеличить срок действия водительских прав с 10 до 20 лет Автопродление срока действия водительских прав в РФ закончится в 2024 году 25 декабря, 07:53 В России планируют увеличить срок действия водительских прав с 10 до 20 лет. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024–2025 годах не будут автоматически продлевать. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на собеседника из руководства ГИБДД.

По данным телеграм-канала, введённое ранее автопродление решено не продолжать и ограничиться сроками, запланированными изначально. Поэтому с 1 января 2024 года, чтобы продлить права, необходимо посещать отдел ГИБДД и делать справку № 003-В/у. Новые права выдадут на десять лет. Это коснётся около двух миллионов водителей.

При этом, как сообщил SHOT источник в Госдуме, в 2024 году планируется принять поправку и увеличить срок действия прав с 10 до 20 лет. Скорее всего, эта норма начнёт действовать лишь с 2025 года. Сейчас все нюансы и сама идея согласовываются с руководством ГИБДД. При принятии такого решения продление в/у в 2024 году будет до 2034-го, а продление в 2025-м — до 2045-го.

Напомним, сейчас водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлевают на три года. Счастливчиками оказались около пяти миллионов водителей.

Авторы Александра Вишнякова