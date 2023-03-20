Колокольцев: На три года продлён срок действия водительских прав, истекающих в 2023-м

Срок действия водительских прав, которые истекают в текущем году, продлили на три года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время расширенной коллегии министерства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлён на три года", — сказал глава ведомства.