Колокольцев: На три года продлён срок действия водительских прав, истекающих в 2023-м
Срок действия водительских прав, которые истекают в текущем году, продлили на три года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время расширенной коллегии министерства с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлён на три года", — сказал глава ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин в целом положительно оценил работу МВД. Российский лидер также призвал сотрудников к собранности "в непростое время".
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев