Путин в целом положительно оценил работу МВД
Путин в целом положительно оценил работу МВД и призвал сотрудников к собранности "в непростое время"
Президент России Владимир Путин в целом положительно оценил работу МВД РФ, отметив, что время сейчас непростое и требует от всех собранности и эффективности.
"Время непростое, от всех требуются собранность и эффективность в работе. В целом результаты работы положительные, я желаю вам успехов", — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.
Также Путин поблагодарил руководство и всех сотрудников министерства за добросовестную службу.
Ранее российский лидер заявил, что в России в 2022 году выросла раскрываемость преступлений. Глава государства добавил, что необходимо давать ещё более жёсткий отпор преступности и продолжать движение в этом направлении.
ТАСС / Сергей Савостьянов