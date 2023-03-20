Президент России Владимир Путин в целом положительно оценил работу МВД РФ, отметив, что время сейчас непростое и требует от всех собранности и эффективности.

"Время непростое, от всех требуются собранность и эффективность в работе. В целом результаты работы положительные, я желаю вам успехов", — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.

Также Путин поблагодарил руководство и всех сотрудников министерства за добросовестную службу.