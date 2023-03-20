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20 марта, 11:28

Путин в целом положительно оценил работу МВД

Путин в целом положительно оценил работу МВД и призвал сотрудников к собранности "в непростое время"

Президент России Владимир Путин в целом положительно оценил работу МВД РФ, отметив, что время сейчас непростое и требует от всех собранности и эффективности.

"Время непростое, от всех требуются собранность и эффективность в работе. В целом результаты работы положительные, я желаю вам успехов", — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.

Путин призвал оперативно пресекать провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество

Путин призвал оперативно пресекать провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество

Также Путин поблагодарил руководство и всех сотрудников министерства за добросовестную службу.

Ранее российский лидер заявил, что в России в 2022 году выросла раскрываемость преступлений. Глава государства добавил, что необходимо давать ещё более жёсткий отпор преступности и продолжать движение в этом направлении.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
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