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20 марта, 11:15

Путин призвал оперативно пресекать провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество

Любые провокации, незаконные уличные акции и попытки раскачать общество должны оперативно пресекаться. Такое заявление сделал в понедельник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

"Единство и сплочённость нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания, поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться, оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии", — заявил российский лидер.

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Напомним, во время выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры на прошлой неделе президент также призвал жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Кроме того, Путин назвал молодёжь наиболее уязвимой категорией для экстремистов и потребовал пресекать использование Интернета и соцсетей для вовлечения молодых россиян в преступную и опасную деятельность.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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