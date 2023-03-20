Путин призвал оперативно пресекать провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество

"Единство и сплочённость нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания, поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться, оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии", — заявил российский лидер.

Напомним, во время выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры на прошлой неделе президент также призвал жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Кроме того, Путин назвал молодёжь наиболее уязвимой категорией для экстремистов и потребовал пресекать использование Интернета и соцсетей для вовлечения молодых россиян в преступную и опасную деятельность.