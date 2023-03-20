Путин: В России в 2022 году выросла раскрываемость преступлений

За минувший год уровень раскрываемости преступлений в России повысился, что отражает определённую позитивную тенденцию в данном вопросе. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил президент России Владимир Путин.

"Статистика показывает, что в 2022 году удалось улучшить целый ряд важных показателей. Так, повысилась раскрываемость преступлений. Об этой проблеме говорили многократно, и важно, что определённая позитивная тенденция здесь, безусловно, наметилась", — отметил Путин.

Глава государства также особо подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо продолжать, давая преступности в стране ещё более жёсткий отпор.