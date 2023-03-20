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20 марта, 11:18

Путин: В России в 2022 году выросла раскрываемость преступлений

За минувший год уровень раскрываемости преступлений в России повысился, что отражает определённую позитивную тенденцию в данном вопросе. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил президент России Владимир Путин.

"Статистика показывает, что в 2022 году удалось улучшить целый ряд важных показателей. Так, повысилась раскрываемость преступлений. Об этой проблеме говорили многократно, и важно, что определённая позитивная тенденция здесь, безусловно, наметилась", — отметил Путин.

Глава государства также особо подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо продолжать, давая преступности в стране ещё более жёсткий отпор.

Путин примет участие в заседании коллегии МВД 20 марта

Путин примет участие в заседании коллегии МВД 20 марта

Ранее Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 15 марта, заявил, что Россия находится на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны и создание условий для её уверенного развития.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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