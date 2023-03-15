Путин: Россия находится на этапе масштабных позитивных перемен
Россия находится на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны и создание условий для её уверенного развития. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
"У нас с вами много важных задач. И ещё много нерешённых проблем. Но мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, её независимости, будущего России и создания условий для её уверенного развития", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что, несмотря на эпоху перемен, власти работают в условиях хорошо организованной системы, в стабильной обстановке, основанной на доверии людей.
Напомним, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, президент также призвал прокуроров уделять особое внимание защите прав детей, а также военнослужащих и их семей, кроме того, жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
LIFE / Павел Баранов