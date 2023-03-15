Путин: Россия находится на этапе масштабных позитивных перемен

Россия находится на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны и создание условий для её уверенного развития. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"У нас с вами много важных задач. И ещё много нерешённых проблем. Но мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, её независимости, будущего России и создания условий для её уверенного развития", — отметил глава государства.