Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 12:08

Путин: Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений

Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружения, что важно сегодня и пригодится в будущем. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

"Прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощностей для выпуска дополнительного объёма вооружений. Работа здесь идёт масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия не делает ничего избыточного в вопросе выпуска дополнительного вооружения, но при этом всё производство должно быть в высшей степени эффективным. По словам президента, прокуроры также должны уделять особое внимание законности в сфере оборонно-промышленного комплекса. Прежде всего нужно следить за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд в рамках СВО необходимого вооружения, техники, боеприпасов, экипировки. Прокурорам также необходимо контролировать чёткую реализацию всех заданий гособоронзаказа, эффективное использование бюджетных ресурсов, заявил Путин.

Путин заявил о важности защиты прав граждан и укрепления правопорядка для развития РФ

Путин заявил о важности защиты прав граждан и укрепления правопорядка для развития РФ

Ранее президент заявил, что на действия противников нужно ответить расширением экономических свобод в РФ, но всё должно быть в рамках закона.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук
  • Новости
  • Путин
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров