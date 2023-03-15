Путин: Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений

Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружения, что важно сегодня и пригодится в будущем. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

"Прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощностей для выпуска дополнительного объёма вооружений. Работа здесь идёт масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия не делает ничего избыточного в вопросе выпуска дополнительного вооружения, но при этом всё производство должно быть в высшей степени эффективным. По словам президента, прокуроры также должны уделять особое внимание законности в сфере оборонно-промышленного комплекса. Прежде всего нужно следить за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд в рамках СВО необходимого вооружения, техники, боеприпасов, экипировки. Прокурорам также необходимо контролировать чёткую реализацию всех заданий гособоронзаказа, эффективное использование бюджетных ресурсов, заявил Путин.