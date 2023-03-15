Путин: Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений
Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружения, что важно сегодня и пригодится в будущем. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
"Прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощностей для выпуска дополнительного объёма вооружений. Работа здесь идёт масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Россия не делает ничего избыточного в вопросе выпуска дополнительного вооружения, но при этом всё производство должно быть в высшей степени эффективным. По словам президента, прокуроры также должны уделять особое внимание законности в сфере оборонно-промышленного комплекса. Прежде всего нужно следить за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд в рамках СВО необходимого вооружения, техники, боеприпасов, экипировки. Прокурорам также необходимо контролировать чёткую реализацию всех заданий гособоронзаказа, эффективное использование бюджетных ресурсов, заявил Путин.
Ранее президент заявил, что на действия противников нужно ответить расширением экономических свобод в РФ, но всё должно быть в рамках закона.
LIFE / Павел Баранов