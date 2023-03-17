Путин примет участие в заседании коллегии МВД 20 марта
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 марта, примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, анонсирует пресс-служба Кремля.
"В ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определены приоритеты на 2023 год", — говорится в сообщении.
А ранее, 21 декабря 2022 года, президент России принял участие в расширенной коллегии Минобороны, 28 февраля 2023 года — в заседании коллегии ФСБ, а 15 марта — в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
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