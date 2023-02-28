Путин потребовал пресекать деятельность "всей мрази", пытающейся расколоть Россию

В России важно пресечь деятельность людей, которые пытаются расколоть и ослабить наше общество. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество. Использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм. Это всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", — заявил российский лидер.