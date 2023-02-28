Путин потребовал пресекать деятельность "всей мрази", пытающейся расколоть Россию
Путин призвал выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть Россию
В России важно пресечь деятельность людей, которые пытаются расколоть и ослабить наше общество. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
"Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество. Использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм. Это всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", — заявил российский лидер.
Напомним, сегодня президент Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, где подведут итоги деятельности спецслужбы в 2022 году и определят приоритетные задачи на текущий.