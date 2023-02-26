Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
На следующей неделе российский лидер Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ России. Также глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию метро.
Как сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" Павел Зарубин, в планах президента — общение с представителями "Деловой России" и совещание с членами Совета безопасности РФ.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с днём рождения. Он указал на вклад коллеги в укрепление отношений двух государств.
Обложка ©
ТАСС / Антон Новодережкин