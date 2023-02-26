На следующей неделе российский лидер Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ России. Также глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию метро.

Как сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" Павел Зарубин, в планах президента — общение с представителями "Деловой России" и совещание с членами Совета безопасности РФ.