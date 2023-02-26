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26 февраля, 11:46

Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

На следующей неделе российский лидер Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ России. Также глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию метро.

Как сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" Павел Зарубин, в планах президента — общение с представителями "Деловой России" и совещание с членами Совета безопасности РФ.

Директор ФСБ прояснил вопрос с гарантиями сохранности для Байдена перед визитом в Киев

Директор ФСБ прояснил вопрос с гарантиями сохранности для Байдена перед визитом в Киев

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с днём рождения. Он указал на вклад коллеги в укрепление отношений двух государств.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Оксана Попова
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