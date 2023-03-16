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15 марта, 21:50

Адвокат прокомментировала выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры

Адвокат Гуревич поддержала предложение Путина по поводу работы прокуратуры в новых регионах

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры указал на необходимость неукоснительного соблюдения прав и свобод граждан. Внимание на это обратила адвокат, телеведущая Сталина Гуревич. Юрист также отметила верность рекомендации о привлечении на службу в органы прокуратуры на новых территориях их жителей.

"Поскольку именно они глубоко погружены в имеющиеся проблемы и лично заинтересованы в решении этих проблем. Однако, на мой взгляд, об усилении правозащитной функции прокуратуры можно будет говорить, если прокуратуре вернётся полный контроль за следствием", — сказала Гуревич в интервью Лайфу.

Путин призвал прокуроров уделять особое внимание защите прав военных

Путин призвал прокуроров уделять особое внимание защите прав военных

Как писал ранее Лайф, Путин заявил о важности защиты прав граждан и укрепления правопорядка для развития РФ. Глава государства отметил, что это базовые условия для развития страны.

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VK / Генеральная прокуратура Российской Федерации

Арина Родионова
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