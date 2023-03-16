Адвокат прокомментировала выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры указал на необходимость неукоснительного соблюдения прав и свобод граждан. Внимание на это обратила адвокат, телеведущая Сталина Гуревич. Юрист также отметила верность рекомендации о привлечении на службу в органы прокуратуры на новых территориях их жителей.

"Поскольку именно они глубоко погружены в имеющиеся проблемы и лично заинтересованы в решении этих проблем. Однако, на мой взгляд, об усилении правозащитной функции прокуратуры можно будет говорить, если прокуратуре вернётся полный контроль за следствием", — сказала Гуревич в интервью Лайфу.