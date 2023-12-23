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23 декабря, 02:38

Водителям рассказали, чьи права станут недействительными в следующем году

Адвокат Данилов: Выданные за рубежом водительские права станут недействительны

Выданные за рубежом водительские удостоверения станут недействительны в России, если гражданин не обменяет их на российские спустя полгода после получения вида на жительство или гражданства. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Адвокат подчеркнул, что с 1 апреля следующего года в силу вступают положения закона № 313-ФЗ, касающиеся допуска к управлению машиной гражданина с иностранными правами. Если иностранец к тому времени будет иметь основания для замены водительского удостоверения, то ему на это будет даваться один год. С 1 апреля 2025 года, если такая замена не произошла в течение полугода, эти удостоверения будут считаться недействительными.

Стоит отметить, что эта инициатива связана с намерением устранить пробелы в действующем законодательстве, из-за которых водители с иностранными документами уклоняются от прохождения обязательного медицинского освидетельствования.

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Ранее Лайф писал, что в России снова могут начать штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости на участках между камерами. Соответствующее изменение в правила дорожного движения предлагает внести Минтранс.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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