Как британский инженер противостоял НКВД и вывез свою возлюбленную из СССР

Ему грозило 10 лет лагерей. Но их не смогли разлучить ни её брак, ни государственные границы, ни могущественный НКВД. Как англичанин Брайан Гровер перелетел через границу СССР ради советской жены и что ему сделал Берия.

Англичанин и русская женщина на пять лет старше его. Он увидел её — и сразу понял, что пропал. "Когда в комнату заходит женщина, я сразу понимаю, что она леди! — объяснял он позже. — Другие для меня не существуют".

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Любовь выскочила, словно убийца из-за угла. Его звали Брайан Монтегью Гровер, и на первый взгляд он был обычным, заурядным англичанином. Твидовый пиджак, кепка, трубка. Он родился в 1901 году в Фолкстоне, окончил Кембридж, отказался от военной карьеры и решил стать инженером. Найти работу в Европе оказалось трудно, и Гровер решил попытать счастья в далёком и чужом СССР: в начале 1930-х в Красную Россию съезжались инженеры со всего мира — началась индустриализация. Он нанялся в американскую фирму и вскоре оказался в далёком городе Грозном, где добывали нефть. Брайана и ещё одного инженера подселили в дом к молодой одинокой женщине — Елене Голиус. Тут всё и началось.

Судьба Елены была схожа с судьбами сотен других людей, бежавших от Гражданской войны из голодного Петрограда. В Грозный она приехала вместе с матерью и сестрой; отец-аптекарь умер по дороге от пневмонии. В Грозном, который в те далёкие времена был наполнен такими же беженцами, Елена, или, как её называла родня, Лёля, устроилась работать в аптеку.

Её личной жизнью распорядилась судьба. Однажды она заболела тифом, попала в больницу, где её лечил доктор Рогожин. Мужчина был в два раза старше Лёли, влюбился в неё и сделал предложение жить вместе. Елена согласилась, но через несколько лет осталась совершенно одна: Рогожин сбежал из города, когда его обвинили в шовинизме по отношению к чеченцам и хотели арестовать.

Скучающая обеспеченная женщина-брюнетка с огромными синими глазами и тоненькой талией, подчёркивающей пышные формы, — такой впервые увидел её Брайан Гровер. Любовь вспыхнула не только в сердце англичанина, любовь зажглась и в сердце Елены: высокий, худощавый, с непременной трубкой в зубах, Брайан показался ей таинственным и необычным. Ради него она сшила голубое платье под цвет глаз и каждый вечер устраивала в гостиной ужин, после которого заводили патефон. Вскоре женщина не на шутку увлеклась англичанином.

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Накануне отъезда Брайан привёз любимую женщину в Москву, поселил в съёмной комнате, водил по выставкам. В центральном офисе компании он всячески добивался продления контракта, однако иностранные инженеры уже не были нужны Советской России. И тогда они расписались — пошли в ближайший загс и зарегистрировали отношения. Скорее всего, англичанин надеялся, что женитьба на советской девушке позволит ему остаться в СССР или забрать жену с собой в Англию, но не тут-то было! Как только закончился контракт, от него потребовали покинуть страну.

Брайан Гровер уехал, но обещал вернуться. И он сдержал своё обещание, вот только между его отъездом и его странным "прибытием" в СССР прошло целых пять лет.

Это сумасшествие

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Английская родня недоумевала. Ну хорошо, женился по недоразумению. Бывает. Русские женщины страстны и коварны. Но теперь-то следует забыть обо всём, жить дальше, жениться, обзавестись потомством, хватит безумствовать!

Но Гровер оказался полон решимости. Он строчил запросы в советское посольство в Лондоне, требовал встречи с женой и забрасывал любимую страстными письмами: "Я люблю тебя, — писал он ей. — Я страшно тебя люблю. Мне всё равно, где жить, лишь бы ты была рядом. Говорят, женщина не способна любить мужчину, в котором она так уверена, но это не о нас с тобой".

Когда Гровер понял, что советские чиновники неумолимы, то решил действовать по-своему. Он начал ездить по миру, зарабатывал деньги. Ближний Восток, Персия... Родня была в шоке. А однажды Елена Голиус получила от свекрови письмо с обвинениями в том, что она, дрянь такая, сломала её сыну всю жизнь!

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Собственно, если бы не письма Брайана, Елена постаралась бы забыть о нём. Она прекрасно понимала, что никто и никогда не выпустит её из СССР, а значит, надо как-то жить дальше... Но, когда силы ждать подходили к концу, она получала новое письмо — и надежда вспыхивала снова.

В 1938 году её вызвали на допрос на Лубянку. Это был крах всему. Она шла туда, понимая, что её ждёт самое страшное. Она не знала, что отчаявшийся Гровер решил идти другим путём. Он видел, что железный занавес становится всё прочнее, всё меньше шансов у него быть рядом с любимой женщиной. Тогда он научился летать и купил недорогой легкомоторный самолёт. 3 ноября 1938 года он вылетел из Амстердама в Стокгольм, а оттуда — в СССР.

Государственную границу он пересёк где-то в районе Нарвы. Конечной точкой маршрута должен был стать тушинский аэродром, но, будучи неопытным пилотом, Гровер ошибся и приземлился в Калининской области у деревни Глухово — здесь у него закончилось топливо.

Бдительные колхозники задержали "английского шпиона" и препроводили его в НКВД. Там Брайан рассказал обо всём, включая и тот факт, что о его полёте знают дипломаты и что он в курсе серьёзной ответственности, которая грозит ему за нарушение границы. На Лубянке Елену почему-то не стали допрашивать, а провели сразу в тюрьму, в камеру. Когда дверь открылась и она увидела мужа, ноги у неё подкосились. Брайан Гровер бросился к жене, поддержал и начал что-то горячо шептать ей на ухо...

Суд над влюблённым "Ромео"

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Подобного скандала Советская Россия ещё не знала. Делом влюблённого англичанина занимался сам нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Но перед любовью даже Берия оказался бессилен.

На следующий день после перелёта Брайана Гровера европейские газеты вышли с заголовками, что СССР — бесчеловечная страна. Особенно свирепствовала гитлеровская пресса, которая клеймила Советский Союз как страну Тьмы и Зла. "Разве красные могут понять, что такое любовь? — вопрошали нацистские журналисты. — Красная Москва — это гибель для современных Ромео и Джульетты!"

Эта огласка и спасла Гровера, которому за нарушение государственной границы грозило 10 лет в лагерях строгого режима. На третий день после задержания к нему в камеру пожаловали английские дипломаты, и Гроверу была обеспечена надёжная защита.

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Суд над "Ромео" состоялся 31 декабря 1938 года. Улица перед зданием Московского городского суда оказалась заставлена дорогими "роллс-ройсами" и новенькими "бьюиками" — западные дипломаты приехали посмотреть, как решается судьба отчаянного англичанина. В заключительной речи Гровер по-русски признался, что всё знает об ответственности, готов понести наказание, а единственное, чего он хочет, — быть рядом с любимой женщиной. Он уверял, что всем сердцем любит СССР и что в том океане труда, которым была построена страна, есть капля и его усилий.

Полный зал гудел, никто не расходился до оглашения приговора. Наконец судьи вернулись в зал и... признали Гровера виновным. А затем огласили приговор — месяц ареста и штраф в одну тысячу рублей!

Уже 3 января 1939 года Брайан и Елена Гровер выехали в Лондон. Ему было 38 лет, а ей 43. Как выяснилось, СССР в редких случаях мог быть человечным.

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Вдали от родины

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В Лондоне пару встречали как героев, но вскоре суровый быт сказал своё веское слово. Английская родня так и не признала невестку из России, а Брайан снова остался без работы — нанимать такого "сумасброда" никто не хотел.

И тогда Гроверы уехали в Кению, где купили кусок земли и занялись фермерством. Брайан собственными руками построил для любимой дом, а когда в Кении произошёл военный переворот, Гроверы перебрались в ЮАР и в третий раз начали всё заново.

Несмотря на возраст, Елена родила мужу двух сыновей. Первого назвали Петром, второго — Генри. Во время Второй мировой войны Брайан был призван в войска Её Величества и добывал нефть в Северной Африке.

Но больше их ничто не могло разлучить. О том, какие трогательные отношения были между супругами Гровер, говорит тот факт, что до самого конца Елена так и не научилась сносно разговаривать на английском. Муж общался с ней исключительно на русском и стал настоящим буфером между ней и реальностью. Говорили, что однажды к ним на ферму приезжал какой-то чудак, миллионер из Америки, звал Елену замуж. Получил отказ. Она знала, что большую любовь, чем любовь мужа, ей не найти.

До самого конца Елена не переставала писать письма родным, оставшимся в СССР, но так никогда и не вернулась на родину. Она умерла в возрасте 94 лет. Любящий Брайан пережил жену всего на год.

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