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Хакеры украли личные данные 4,5 млн клиентов Air India

В частности, в руки злоумышленников попали номера паспортов, а также данные кредитных карт.

22 мая, 13:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Крупнейшая индийская авиакомпания Air India заявила о масштабной хакерской атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к личным данным 4,5 миллиона клиентов по всему миру.

"Нарушение касалось персональных данных, зарегистрированных в период с 26 августа 2011 года по 3 февраля 2021 года, и касалось имени, даты рождения, контактной информации, паспортной информации, информации о билетах, данные часто летающих пассажиров Star Alliance и Air India, а также данные кредитных карт", — указано на сайте компании.

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В Air India отметили, что данные попали к хакерам после взлома швейцарской системы SITA, которая предоставляет IT-услуги в авиационной отрасли. Сейчас специалисты принимают все необходимые меры по устранению последствий ситуации. В целях безопасности авиакомпания порекомендовала клиентам поменять пароли везде, где это возможно.

Ранее россиянам рассказали, как защитить свой смартфон от хакеров. По словам экспертов, для этого нужно обратить внимание на то, какие разрешения требуют устанавливаемые приложения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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