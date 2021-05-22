Хакеры украли личные данные 4,5 млн клиентов Air India

Крупнейшая индийская авиакомпания Air India заявила о масштабной хакерской атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к личным данным 4,5 миллиона клиентов по всему миру.

"Нарушение касалось персональных данных, зарегистрированных в период с 26 августа 2011 года по 3 февраля 2021 года, и касалось имени, даты рождения, контактной информации, паспортной информации, информации о билетах, данные часто летающих пассажиров Star Alliance и Air India, а также данные кредитных карт", — указано на сайте компании.

В Air India отметили, что данные попали к хакерам после взлома швейцарской системы SITA, которая предоставляет IT-услуги в авиационной отрасли. Сейчас специалисты принимают все необходимые меры по устранению последствий ситуации. В целях безопасности авиакомпания порекомендовала клиентам поменять пароли везде, где это возможно.