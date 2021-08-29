На Паралимпиаде в Токио выступил осуждённый на 84 года террорист

Освобождённый досрочно испанский террорист Себастьян Родригес Велозо принял участие в Паралимпийских играх в Токио. 64-летний мужчина выступил в соревнованиях по плаванию.

Отметим, что Велозо получил срок в 84 года за убийство и организацию серии взрывов в 1985 году. В результате длившейся 432 дня голодовки, которую террорист устроил с сокамерниками в тюрьме, он получил паралич нижних конечностей и повреждение внутренних органов.

В 1994 году Велозо был досрочно освобождён как безнадёжно больной, а спустя несколько лет занялся плаванием. В 2007 году испанское правительство помиловало мужчину.

Также добавим, что Велозо является многократным чемпионом и призёром Паралимпиады. Он выступает на Играх с 2000 года. В Токио же испанец медалей завоевать не смог.