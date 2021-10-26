В Сети смеялись над фото новой девушки Мамаева до пластики, не зная, что это лишь нелепая ретушь
Девушка предстала на отфотошопленном кадре в изменённом виде — располневшей и без эффектных губ.
Многие винят Надежду Санько в расставании спортсмена с женой. В комментариях девушку сопровождают нелестные высказывания, которые в том числе касаются её внешности. Проблем добавил и снимок Санько, появившийся в телеграм-канале "НеМалахов".
Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / nadihope
На нём блогерша предстала якобы до всех пластик: лицо Санько выглядело заметно круглее, нос уже, а губы меньше. Вот только фото это оказалось вовсе не архивным, а отредактированным. Оригинал нашёлся в инстаграме блогерши, но автор ретуши пока не известен.
Недоброжелателей у Надежды действительно в достатке, ведь многие винят её в разрыве Павла и Аланы Мамаевых. Блогерша была подругой Аланы и слушала её переживания из-за проблем в личной жизни, а затем сразу начала встречаться с футболистом, стоило супругам расстаться. От блогерши отвернулись многие подруги и подписчики, однако Надежда отнеслась к этому философски.
Моя жизнь вошла в прежнее русло — без тысячи злобных персонажей, которые атаковали страницу через буквы, думая, что это как-то воздействует на мою реальность. <...> Как же я рада, что вы отвалились и каждая ханжа наконец проявила себя в полной мере!
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