Украденное золото: как наши фигуристы страдают из-за проигранных Олимпиад

Александр Жулин

Олимпиада-1994

Серебро

Майя Усова и Александр Жулин на Олимпиаде 1994 года. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Чистяков

Сейчас Александр Жулин — тренер по фигурному катанию, но за его плечами выдающаяся спортивная карьера. В танцах на льду он выиграл чемпионаты СССР, Европы и мира. Для идеального комплекта не хватает только золота Олимпиады, но оно Жулину так и не досталось. На играх в норвежском Лиллехаммере в 1994-м Александр в паре с Майей Усовой уступил другому российскому дуэту: Оксана Грищук — Евгений Платов. Судьбу золотой медали решили десятые доли, и Жулин уверен, что здесь не обошлось без вмешательства со стороны.

Всё решил голос чешки Ольги Жаковой. Я просто знал. Я даже знаю, сколько ей дали, просто говорить не буду. Сумма такая маленькая, что просто обидно Александр Жулин Вице-чемпион Олимпиады-1994

Впоследствии бывший фигурист извинился за свои слова, заявив, что просто на эмоциях вспомнил, что кто-то ему рассказывал такую историю. Но совершенно очевидно, что Жулин до сих пор не может смириться, что так и не выиграл золото Олимпиады.

Ирина Слуцкая

Олимпиада-2002

Серебро

После Олимпиады-2002 в России для Ирины Слуцкой сделали специальную золотую медаль "За честную победу". Фото © ИТАР-ТАСС / Роман Денисов

Игры в Солт-Лейк-Сити для фигурного катания стали самыми скандальными в истории. Ирина Лобачёва и Илья Авербух не без споров проиграли соревнования в танцах на льду. Евгений Плющенко был уверен, что во время четверного прыжка его буквально загипнотизировал психолог Ягудина — и победа в итоге досталась Алексею. В парном катании вообще творился фарс: Елена Бережная и Антон Сихарулидзе вырвали своё золото в честной борьбе, однако спустя пять дней второй комплект медалей высшего достоинства вдруг вручили канадцам. Но и это было не всё: нонсенс случился и в женском одиночном катании, где Ирину Слуцкую лишили, казалось бы, заслуженного золота.

Российскую фигуристку серьёзно обидели в оценках за артистизм: вместо ожидаемых 5,9 в протоколе появились 5,7 и даже внезапные 5,6. Протест ни к чему не привёл: американцы остались с золотом на домашней Олимпиаде, а Россия — с грустным серебром.

Это был полнейший беспредел. Федерация подала протест, но нам его швырнули обратно. Сказали, что он неправильно заполнен. Обидно, что ты как спортсмен, будучи фактически даже на две головы выше, на том континенте никогда не мог победить Ирина Слуцкая Вице-чемпионка Олимпиады-2002

Слуцкая попыталась восстановить справедливость в 2006 году, но снова осталась без золота: на этот раз только бронза. В итоге главной медали в её копилке так и не оказалось.

Евгений Плющенко

Олимпиада-2010

Серебро

Плющенко с серебром Ванкувера-2010. Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов

Евгений Плющенко — самый титулованный фигурист в истории одиночного катания, однако и в его олимпийской истории случались обидные поражения. Первое было в 2002 году от Алексея Ягудина, а второе — в 2010 году в Ванкувере. Тогда Плющенко исполнил четверной прыжок, а его соперник Эван Лайсачек — нет. Но победу завоевал именно американец, а разрыв оказался предательски маленьким — 1,31 балла. Российский фигурист был уверен, что его попросту засудили.

Наверное, им не нужен вновь Плющенко, я у них как кость в горле. Но где люди, которые стоят за спиной, которые должны бороться? Я их не увидел, поэтому мне обидно. Я не готов кататься хорошо и проигрывать. Не готов… Я думаю, что систему надо менять Евгений Плющенко Двукратный чемпион и двукратный вице-чемпион Олимпиады

Плющенко очень хотел выиграть ещё одно олимпийское золото, и он этого добился на командных соревнованиях в Сочи. Теперь мечтает о тренерском успехе.

Евгения Медведева

Олимпиада-2018

Серебро

Медведева с серебром Олимпиады-2018. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

История Олимпиады 2018 года ещё свежа в памяти. Двукратная чемпионка мира и Европы против 15-летней дебютантки из её группы. И те же 1,31 балла итогового разрыва. Но только Евгения Медведева стала винить не судей, а своего тренера Этери Тутберидзе, которая, по её мнению, сделала так, чтобы победила Алина Загитова.

Выйдя с олимпийского льда, Медведева сказала совершенно детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину удержать ещё один год в юниорах?" Я ответила, что мы обязаны всем дать одинаковые шансы. Мы не имеем права удерживать человека Этери Тутберидзе Тренер Медведевой и Загитовой

Поражение Медведевой на Олимпиаде повлекло за собой целую цепь событий: её отъезд в Канаду, серию невнятных выступлений и параллельное превращение Загитовой в суперзвезду фигурного катания. С тех событий прошло уже три года: Медведева в итоге вернулась к Этери Тутберидзе, но так и не обрела былую форму, Загитова выиграла все титулы в фигурном катании и стала звездой шоубиза. Совсем недавно они снова сошлись на командном турнире, где выступали уже в качестве капитанов, а не фигуристок. Выиграла снова Загитова, а Медведева опять не признала поражения: кажется, олимпийская боль её так и не отпустила.

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