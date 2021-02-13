В Сети обнаружили самых маленьких котят, чей размер больше похож на фотошоп: 10 умилительных фото

В треде Reddit, посвящённом крошечным котятам, их быстро окрестили преступно маленькими

Фото © mountainoat и ceelodan

И ведь действительно, размеры этих усатых и полосатых просто поражают, особенно в сравнении с окружающими их предметами

Мини-преступники нарушают законы одним только своим существованием и искусной манипуляцией

Фото © JP20021 и reddit.com

Ведь не умилиться, глядя на эти фото, просто невозможно, пишет Bored Panda

Фото © lumidaye и CatFeeds

Поэтому пользователи Сети уже придумали наказание для рецидивистов — безграничная любовь и различные вкусняшки

Фото © britneydiane и ATJWen

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