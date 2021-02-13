В Сети обнаружили самых маленьких котят, чей размер больше похож на фотошоп: 10 умилительных фото
Всем понятно, что детёныши любых животных обычно бывают довольно скромных размеров. Но эти пушистики смогли покорить пользователей Reddit так, что те создали особое сообщество для таких усатых горошин.
Фото © reddit.com
В треде Reddit, посвящённом крошечным котятам, их быстро окрестили преступно маленькими
Фото © mountainoat и ceelodan
И ведь действительно, размеры этих усатых и полосатых просто поражают, особенно в сравнении с окружающими их предметами
Фото © so-this-is-college и kai-ote
Мини-преступники нарушают законы одним только своим существованием и искусной манипуляцией
Фото © JP20021 и reddit.com
Ведь не умилиться, глядя на эти фото, просто невозможно, пишет Bored Panda
Поэтому пользователи Сети уже придумали наказание для рецидивистов — безграничная любовь и различные вкусняшки
Фото © britneydiane и ATJWen
WOW-animals
В Сети обнаружили самых маленьких котят, чей размер больше похож на фотошоп: 10 умилительных фото
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