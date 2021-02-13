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В Сети обнаружили самых маленьких котят, чей размер больше похож на фотошоп: 10 умилительных фото

Всем понятно, что детёныши любых животных обычно бывают довольно скромных размеров. Но эти пушистики смогли покорить пользователей Reddit так, что те создали особое сообщество для таких усатых горошин.

13 февраля 2021, 16:00

Фото © reddit.com

В треде Reddit, посвящённом крошечным котятам, их быстро окрестили преступно маленькими

Фото © mountainoat и ceelodan

Фото © mountainoat и ceelodan

И ведь действительно, размеры этих усатых и полосатых просто поражают, особенно в сравнении с окружающими их предметами

Фото © so-this-is-college и kai-ote

Фото © so-this-is-college и kai-ote

Мини-преступники нарушают законы одним только своим существованием и искусной манипуляцией

Фото © JP20021 и reddit.com

Фото © JP20021 и reddit.com

Ведь не умилиться, глядя на эти фото, просто невозможно, пишет Bored Panda

Фото © lumidaye и CatFeeds

Фото © lumidaye и CatFeeds

Поэтому пользователи Сети уже придумали наказание для рецидивистов — безграничная любовь и различные вкусняшки

Фото © britneydiane и ATJWen

Фото © britneydiane и ATJWen

Хозяйка-грумер превратила пса в облако, и многие до сих пор считают, что это фотошоп

Хозяйка-грумер превратила пса в облако, и многие до сих пор считают, что это фотошоп

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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