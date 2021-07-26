В Челябинске пациентка выпала из скорой и погибла

В Челябинске 42-летняя пациентка открыла дверь и выпала из кареты скорой помощи, когда та неслась по Троицкому тракту. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщило отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города в посте в соцсети "ВКонтакте".

"Водитель в процессе движения допустил выпадение пассажира из салона автомобиля. В результате происшествия пассажирка (женщина 1979 года рождения) скончалась на месте", — указано в релизе.

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По данным ГИБДД, женщину перевозили из Еманжелинска в лечебное заведение в Челябинске. Она страдала психическим расстройством. По факту гибели пассажирки проводится полицейская проверка.