Похитить останки или подорвать. Во Львове неизвестные сделали подкоп к могиле советского разведчика Кузнецова

Место захоронения героя Великой Отечественной войны неоднократно подвергалось нападениям украинских националистов.

Группа неизвестных сделала подкоп под могилу легендарного разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, похороненного у мемориала "Холм Славы" во Львове.

Подкоп обнаружил прохожий. Он заметил характерное углубление в клумбе позади памятника и прикрытую доской яму. На место инцидента сразу была вызвана полиция. Неизвестно, что планировали сделать злоумышленники, однако их подозревают в подготовке подрыва могилы или попытке похитить останки.

Правоохранители осмотрели место происшествия и пообещали дать более подробную информацию позднее. На следующий день подкоп был засыпан.

Отметим, Кузнецов родился в селе Зырянка Свердловской области. Его родственники планировали перезахоронить Героя Советского Союза в Екатеринбурге, однако в 2020 году украинские власти не согласовали передачу праха в Россию. Стоит отметить, что место захоронения Кузнецова не раз подвергалось нападению вандалов, а в марте 2019 года оттуда украли бронзовый барельеф.