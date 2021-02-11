Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лайф выяснил, как алтайскому "маньяку в погонах" удалось сбежать из тюрьмы на Кипре

Сейчас у него есть два варианта, где скрываться.

11 февраля 2021, 11:47
4660

Александр Сатлаев. Фото © LGC News

Сбежавший из кипрской тюрьмы бывший алтайский следователь покинул исправительное учреждение через главные ворота. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Александр Сатлаев отбывал наказание за грабёж и изнасилование в Никосии. Для побега осуждённый залез в люк технического помещения рядом с главными воротами исправительного учреждения и, дождавшись, когда ворота откроются, незаметно выскользнул наружу. Сейчас его поисками усиленно занимаются полиция и военные.

Алтайский "маньяк в погонах" сбежал из тюрьмы на Кипре

Алтайский "маньяк в погонах" сбежал из тюрьмы на Кипре

В правоохранительных органах считают, что бежать Сатлаев может в Турцию, однако для этого ему потребуются поддельные документы, чтобы сесть на самолёт или морское судно. Он также может продолжить скрываться в Республике Кипр, предполагают полицейские.

Напомним, Сатлаева арестовали на Кипре по обвинению в сексуальном насилии и краже. В России в 2015 году суд приговорил его к шести годам заключения за четыре изнасилования и четыре покушения. Однако в 2019 году Сатлаев вышел по УДО.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Хромов Леонид
Хромов Леонид

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1