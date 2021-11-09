Олигархи начали войну: кем заменят обанкротившегося Зеленского и чего ждать от его сменщика Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему против украинского президента сегодня все — американцы, олигархи и избиратели. 8 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / ЕРА / Lewis Joly

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об олигархах, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. "Демократия — это закон и равенство. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!" — сообщил он на своей странице в "Твиттере" .

По его словам, Украина в 1991 году восстановила независимость, но долгое время оставалась зависимой "от интересов крупного бизнеса и большой политики".

"Сегодня я подписал закон, который в корне изменит это. Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более чем 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счёт государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый — стать прозрачным, честным бизнесом и работать вбелую. Второй — пытаться играть по старым правилам, чем начать чёрную страницу своей истории", — добавил украинский лидер.

Безусловно, идея правильная, уверен, её поддерживает всё население Украины, за это ещё Майдан стоял. Однако, во-первых, репутацию Зеленского, которого впору самого записать в олигархи после "Досье Пандоры", отмыть это уже вряд ли сможет. А во-вторых, есть все основания сомневаться в том, что реальная цель этого закона совпадает с заявленной.

Закон даёт Совету национальной безопасности и обороны право принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр, иными словами — назначать "олигархами" кого угодно и устраивать репрессии. А СНБО, напомню, — это один из немногих органов на Украине, который контролирует президент, ранее ему было "даровано" право вводить санкции против граждан Украины, закрывать СМИ. То есть президент получает в свои руки серьёзный репрессивный инструмент. Теперь он будет решать, кого назначить олигархом и подвергнуть преследованию, а кого — нет. Иными словами, закон не ликвидирует олигархов как таковых, а поставит их под контроль Зеленского.

Разумеется, олигархи этим недовольны, им совершенно не нужно, чтобы на них кто-либо надевал хомут. Украина — страна, где власть никогда в открытую не шла против олигархов, ведь для власти это может кончиться весьма плачевно — достаточно вспомнить того же Януковича, которого знаменитый "консенсус олигархов" привёл к власти в 2010-м, и он же, будучи недовольным тем, что президент начал перераспределение собственности в пользу своих ставленников, выступил в итоге против него во время Майдана. И дело не только в потраченных на "революцию" деньгах, дело ещё в том, что СМИ на Украине принадлежат олигархам и во многом создают не только информационную повестку, но и настроения у людей. И эти СМИ дружно принялись мочить Януковича, и это сыграло одну из решающих ролей в его свержении.

Вот и сейчас на принадлежащем бизнесмену Ринату Ахметову телеканале "Украина 24" вдруг появляется бывший глава МВД Арсен Аваков, который разносит в пух и прах политику Зеленского, обвиняя того в утрате связи с реальностью.

И из уст Авакова звучит пугающее слово "майдан": "Я очень не хочу, чтобы был "майдан" или уличные столкновения. Есть механизм выборов, досрочных выборов, роспуска парламента. Если уровень поддержки действующего монобольшинства будет низкий, невозможно будет игнорировать волеизъявление людей".

Одновременно с Аваковым в бой вступает экс-президент Порошенко, который на всё том же канале активно обвиняет своего сменщика во всевозможных "зрадах", а на канале "Прямой", который принадлежит самому Порошенко, а также на канале "Наш", принадлежащем оппозиционному политику Евгению Мураеву (считающемуся близким к Ахметову), активно отсвечивает новый "главный враг" Зеленского — в прошлом его соратник Дмитрий Разумков, недавно снятый с поста спикера Верховной рады за несогласие с президентом. В частности, тот резко критиковал закон об олигархах.

Украинские эксперты сходятся во мнении, что против Зеленского сегодня настроены решительно все: Ахметов, Порошенко, Медведчук. Не лишним вспомнить и Коломойского, который не забыл, как Зеленский кинул его, так и не вернув "Приват-банк", несмотря на то что это именно он привёл Зеленского к власти. Серьёзные противники, тем более если начнут действовать сообща, как в 2013–2014-м.

Сможет ли Зеленский выстоять против таких недоброжелателей? Для кого реально начнётся "чёрная страница истории"?

Самое интересное, что тут интересы украинских олигархов могут совпасть с интересами США. Да, американцы не любят всю эту компанию, которая мешает им управлять страной, и не прочь были бы от них избавиться. И им очень помог бы пресловутый закон об олигархах, если бы он был принят в другой предлагаемой ранее версии — согласно которой правом решать, кто олигарх, а кто нет, обладал бы специальный атикоррупционный орган наподобие тех, с помощью которых Вашингтон уже управляет Незалежной (НАБУ, НАПК, САП и прочие). Но Зеленский продавил именно свою версию, причём с многочисленными нарушениями. И это, несомненно, вызвало недовольство в Вашингтоне, которому нужен инструмент управления, принадлежащий только ему, а не президенту Украины, становящемуся излишне самостоятельным и даже авторитарным.

Интересно, что именно Разумков особо настаивал на альтернативной версии закона, но его не только не слушали, а поспешили уволить как опасного бунтовщика. Сразу после этого он заявил о собственных президентских амбициях, и многие эксперты уверены, что именно он сможет бросить вызов Зеленскому. Так, украинский политолог Андрей Золотарёв считает , что олигархи пытаются выдвинуть Разумкова в качестве альтернативы действующему президенту — "Зеленского без вредных привычек", человека, который пообещает выполнить то, что обещал, но не выполнил Зеленский.

И тут, повторюсь, интересы олигархов и США совпадают, что является непременным условием "майдана" на Украине. Добавьте к этому катастрофическое положение в экономике, непрекращающуюся войну, эпидемию и энергетический кризис, который может привести к отсутствию света и тепла в домах украинцев зимой — и никого особо на протесты и выводить не надо будет, люди выйдут сами.

Другой вопрос заключается в том, а изменится ли что-либо, если Зеленского заменят на того же Разумкова? Едва ли. Ведь Зеленский своих обещаний не выполнил не потому, что не смог или не хотел, а потому, что они априори невыполнимы в нынешней ситуации. И условный Разумков в итоге повторит его путь, разве что иллюзий в отношении него изначально будет меньше как у украинцев, которые проголосуют за того, кого им подсунут по принципу "кто угодно, только не Зеленский", так и в Москве, и на Западе.

И хорошо ещё, если это будет Разумков, который, по сути, станет полной копией Зеленского, только менее самостоятельной и болтливой. Многие эксперты считают неслучайным слишком частое появление Авакова в СМИ в последнее время, как и его неожиданный добровольный уход в отставку чуть более трёх месяцев назад. Сегодня "крестный отец карательных батальонов" снова выступает с радикальными предложениями по "возвращению" Донбасса и даже Крыма. А также предлагает принять закон "о коллаборантах", который предусмотрит ответственность за сотрудничество с Россией. Ведь все эти вещи не просто сотрясание воздуха, они реально готовятся к этому на случай, если судьба предоставит им такой шанс…

Есть вероятность, что если Зеленский не согласится на мирный трансфер власти или что-то выйдет из-под контроля, то сменщиком его может оказаться военный диктатор — и тогда слово "хунта" по отношению к киевским властям будем писать без кавычек.

В любом случае ни России, ни Донбассу, ни самой Украине не стоит ждать перемен в лучшую сторону. Перемены в Незалежной возможны только в худшую…

Авторы Дмитрий Родионов