Apple подала в суд ответный иск к ФАС

Ранее Лайф сообщал, что ФАС России возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. В случае если компанию признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Напомним, в конце августа ФАС также выносила Apple предупреждение из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке. Служба получила жалобы от владельцев "яблочной" техники, а также разработчиков мобильных приложений. Как оказалось, компания предусматривает комиссию от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, при этом пользователей устройств не информируют о возможности покупок за пределами каталога.