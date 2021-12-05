Apple подала в суд ответный иск к ФАС
Ранее возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства России, компании грозит штраф в размере части оборота.
Фото © Pixabay
Фото © Арбитражный суд Москвы
Американская компания Apple направила ответный иск против Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Это следует из карточки дела на сайте Арбитражного суда Москвы.
Предположительно, таким образом корпорация пытается оспорить требование ФАС информировать покупателей магазина App Store об альтернативных способах оплаты.
Ранее Лайф сообщал, что ФАС России возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. В случае если компанию признают нарушившей закон, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.
Напомним, в конце августа ФАС также выносила Apple предупреждение из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке. Служба получила жалобы от владельцев "яблочной" техники, а также разработчиков мобильных приложений. Как оказалось, компания предусматривает комиссию от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, при этом пользователей устройств не информируют о возможности покупок за пределами каталога.
Комментариев: 0