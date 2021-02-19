Дерзкое ограбление средь бела дня: в Новосибирске у мужчины отняли пакет с 15 миллионами рублей — видео

В Новосибирске у мужчины отняли пакет с 15 миллионами рублей. Видео © Вести

В Новосибирске средь бела дня неизвестные отняли у мужчины пакет, в котором лежало 15 миллионов рублей. Дерзкое ограбление произошло на Новогодней улице, сообщают "Вести".

На кадрах записи видно, как двое злоумышленников преследуют мужчину и настигают его на тропинке у забора. Жертва пытается сопротивляться, завязывается потасовка, но в итоге злоумышленники отталкивают мужчину и сбегают вместе с пакетом. Случайный прохожий пытается их остановить, но тоже безуспешно.

Неизвестные скрылись на легковой машине. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли полицейские, но официальных комментариев пока не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве студентку избили после скандала в такси и забрали "Ролекс" за миллион.

Авторы