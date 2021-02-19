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Дерзкое ограбление средь бела дня: в Новосибирске у мужчины отняли пакет с 15 миллионами рублей — видео

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

19 февраля 2021, 02:43

В Новосибирске у мужчины отняли пакет с 15 миллионами рублей. Видео © Вести

В Новосибирске средь бела дня неизвестные отняли у мужчины пакет, в котором лежало 15 миллионов рублей. Дерзкое ограбление произошло на Новогодней улице, сообщают "Вести".

На кадрах записи видно, как двое злоумышленников преследуют мужчину и настигают его на тропинке у забора. Жертва пытается сопротивляться, завязывается потасовка, но в итоге злоумышленники отталкивают мужчину и сбегают вместе с пакетом. Случайный прохожий пытается их остановить, но тоже безуспешно.

Салон связи в Подмосковье ограбили с помощью чёрного пакета и вешалки — видео

Салон связи в Подмосковье ограбили с помощью чёрного пакета и вешалки — видео

Неизвестные скрылись на легковой машине. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли полицейские, но официальных комментариев пока не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве студентку избили после скандала в такси и забрали "Ролекс" за миллион.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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