Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Украине объяснили, зачем ввели санкции против "Спортмастера"

Помимо этой компании под ограничительные меры подпали 18 организаций.

22 февраля 2021, 19:12
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против Sportmaster Operations Pte. Ltd введены по причине того, что компания вела деятельность в Крыму. Об этом сообщили в СБ Незалежной, передаёт "Укринформ".

"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети в Крыму", — говорится в сообщении.

На Украине под санкциями оказалась сеть магазинов "Спортмастер"

На Украине под санкциями оказалась сеть магазинов "Спортмастер"

Напомним, в отношении организации предусмотрены ограничение торговых операций сроком на три года, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по украинской территории, запрет вывода капиталов за пределы Незалежной, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платёжным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Кроме того, ограничения введены в отношении ещё 18 организаций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и пяти россиян.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1