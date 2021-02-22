На Украине объяснили, зачем ввели санкции против "Спортмастера"
Помимо этой компании под ограничительные меры подпали 18 организаций.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против Sportmaster Operations Pte. Ltd введены по причине того, что компания вела деятельность в Крыму. Об этом сообщили в СБ Незалежной, передаёт "Укринформ".
"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети в Крыму", — говорится в сообщении.
Напомним, в отношении организации предусмотрены ограничение торговых операций сроком на три года, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по украинской территории, запрет вывода капиталов за пределы Незалежной, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платёжным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.
Кроме того, ограничения введены в отношении ещё 18 организаций.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и пяти россиян.
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